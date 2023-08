Det är en mäktig upplevelse att besöka Sveriges enda återuppbyggda fornborg, där besökaren kan kliva in i bostadshus, förråds- och fähus som fanns där från järnålder till tidig medeltid. Det erbjuds en hel del aktiviteter, bland annat bågskytte, brödbak, forntida hantverk, kamplekar med mera.

Det finns gott om loppisar och second hand på Öland med allt från små byloppisar till de större second hand-butikerna i tätorterna. Några exempel är Retro och Kuriosa i Långlöt, Eufemia Nött & Nytt i Rönnerum, Matildas Magasin i Dörby och Hannas Second hand i Övra Sandby.