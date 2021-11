Regionen i Kalmar län har med all rätt fått mycket god kritik för sättet att hantera covid-pandemin. När det exempelvis gäller våra båda Ölandskommuner så nåddes snabbt väldigt goda vaccineringsnivåer. Våra äldre tillhörde de som blev snabbast vaccinerade i landet. Planerandet och utförandet ska ha beröm.

Onödigt att bjuda in viruset så sent när arbetet annars gjorts så bra under resten av pandemiåret!