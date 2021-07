Den samlade oppositionen i Mörbylånga kommun har nu i en skrivelse begärt att frågan åter skall tas upp i kommunstyrelsen och där förmå C och S att ta sitt förnuft till fånga så att de skriver på den avsiktsförklaring som måste till. Då tappar vi bara ett år. Detta är en regional fråga och egentligen ingen kommunal fråga men Trafikverket vill att berörda kommuner skall vara positiva till stora vägsatsningar. Att nu C och S genom ett ledarskap som förbryllar väcker en undran hos mig om vad deras motiv egentligen är. Hur kan detta ske? Det är inte ett tecken på mod att inte acceptera Trafikverkets satsning!

Det fanns en tid då C hade en ledare, född i Glömminge och riksdagsman, Fritz Börjesson. Det är tack vare män som Börjesson och hans framsynthet, mod och idoga arbete under många år som gjort Öland till det blomstrande landskap med bro, ökad befolkning, levande näringsliv och turism och för den tiden anpassade vägar som det nu är. Nu behövs bättre vägstandard anpassade för dagens intensiva trafik. Börjessons gärning andas ledarskap där samhällsnyttan klargjordes. All utveckling kostar på! Ingen Ölänning kan i dag tänka sig att all trafik från norr på väg 136 skall passera Algutsrums by bort mot Almérkrysset och hela Storgatan ned mot färjeläget för att nå Kalmar!