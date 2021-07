Insändare: Fantasiprojekt om skyddsvallar i Färjestaden

För det är just fantasier det hela handlar om, att Östersjöns vatten skulle stiga 100 - 150 cm inom en till två generationer. Det finns absolut noll vetenskap bakom dessa antaganden. Tvärtom är det vetenskapligt och empiriskt bevisat, att Öland fortsätter att resa sig upp ur havet. Under tiden jag har verkat och bott på Öland - sen 1970 i Löttorp - har en påtaglig och mätbar landvinning gett högre och längre stränder. Det kan varenda strandnära markägare skriva under. Det finns inga tecken på att den landhöjningen skulle upphöra. Den har nämligen med återhämtningen av den 1000 m tjocka inlandsisens tryck på norra halvklotet att göra.