Spåkulan: Så går det för FBC Kalmarsunds herrar – ÖB-sporten tippar SSL

Mattis Andersson tippar SSL herr

14. Hagunda IF

Kommentar: Serien fortsätter att bli mer och mer oviss i båda ändar allt eftersom fler lag blandar sig in. Det man kan veta är att topp- och botten-två kommer att vara där någonstans. Egentligen känns topp fem för mig ganska cementerad. I övrigt kan mycket ske här. Om Kalmarsunds försvarsspel fortsätter på samma nivå som det gjort under försäsongen kommer de kunna hota om platserna högst upp i tabellen. Offensiven kommer av sig självt med förstärkningarna som plockats in där. Falun borde inte vara riktigt lika pigga som de varit och Storvreta hotar allt mer med ett maktskifte efter guldet i fjol. Det mest intressanta laget att följa utifrån blir Pixbo. De har ett tungt spelartapp, men, skulle de få den utväxlingen de vill på sina yngre förmågor så blir de livsfarliga.