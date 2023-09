Spåkulan: Så går det för FBC Kalmarsunds damer – ÖB-sporten tippar SSL

Mattis Andersson tippar SSL dam

7. Endre IF

Kommentar: Fantastiskt roligt att toppduon från i fjol med Team TG och Pixbo kan komma att störas. Jag tror riktigt hårt på Täby i år i och med spetsförvärven som Alexander Brinkmann plockat in. Serien kan med rätta delas in i tre skikt där topp fyra är smått orubbliga. Därefter följer fem lag ner till och med Lund som är tajta samtidigt som de fem sämsta lagen kommer få rikta in sig på att ta poäng mot varandra. Att Kalmarsund tar sig till slutspel är ingen självklarhet. Att resan tar slut efter en eventuell kvartsfinal är dock stensäkert. Team TG är fortsatt överlägsna.