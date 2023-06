Långläsning: Per Viberg om sin dåtid – och Kalmarsunds framtid

En solig vårdag sitter Per Viberg, klubbchef i Kalmarsund, och glassar med telefonen i högsta hugg som vanligt. Det är ungefär så han brukar synas, i ett telefonsamtal. Oftast har han något precis bakom sig och något precis framför näsan att ta för sig.

– Sista matchen innan pandemin hade vi (Patrik) Klockare Bäck på besök. Det var match mot Storvreta och vi hade lapp på luckan för första gången. Vi hade flera nya samarbetspartners som var jättenyfikna och ville vara med. Sen pang! Så blev slutspelet inställt. Vi fick i praktiken spela utan publik i nästan ett par år. Det kändes enormt tungt eftersom det kom precis när vi skulle skörda effekten av den nya arenan. Att vi inte fick göra det blev extremt olyckligt. I efterhand var det kostsamma år med tomma arenor, att hålla skenet uppe. Jag tror allt varit väldigt annorlunda idag om pandemin bara inte kommit just då. Vi hade kunnat växa mer eftersom vi inte fick den haussen som ofta kommer med en ny arena.

Per Viberg har inte bara varit med om ett arenabygge i Kalmar. Han har också lyckats sälja namnrättigheten på Färjehallen som idag heter Ölands Bank Center.

Men vi backar bandet. Ända till 27 mars 2017. FBC har verkligen värvat in ”Pelle” som ny klubbchef trots sin skrala ekonomiska omsättning.

– Jag lade upp framtidsplaner för både dam- och herrlagen där jag berättade att herrlaget till exempel skulle vinna allsvenskan, sedan komma tia år två, och gå till slutspel år tre. År fyra eller fem skulle vi slåss om de ädlaste medaljerna. Jag minns att ”Mackan” (Johansson) tyckte att det lät svårt att hamna topp tio andra året. Men alternativet var ju att slåss för att precis klara sig. Vi hade då tre silly season innan vi skulle vara i slutspel. Det var samma sak med sponsringen. Men hade jag berättat mina mål för år fyra och fem där och då så hade de kommit med tvångströja och spärrat in mig. Ändå har vi överträffat det varje år under fem år.

När Per Viberg tillträdde som klubbchef för sex år sedan gjorde han det med smått otroliga ambitionsnivåer.

Den största sportsliga framgången under Viberg var när herrlaget tog sig till SM-final våren 2022.

Beslutet att hoppa av inför sommaren och inte under säsong var inte självklart. Men Viberg känner att det inte hade kunnat tajmas rätt på alla plan.

– Det är svårt att komma in och ta ansvar för en halv säsong. Nu tar jag istället ansvar för allt från denna säsongen och så får styrelsen ta ansvar för kommande säsong, det blir naturligt. Alternativet för mig hade varit minst en eller två säsonger till men det känner jag inte att det varit aktuellt.

– Jag kom in i helt perfekt fas, men jag hade älskat att komma in nu och se möjligheten att gå från 18 till 25 miljoner i omsättning.

Varför har det fungerat så bra just i Kalmarsund?

– Idag hade jag gått in med en helt annan inställning. När jag kom var jag tvungen att synas mycket. Man var tvungen att prata på ett annat sätt om innebandy, med ett gott självförtroende. Man kunde inte komma med mössan i handen, då hade vi inte varit där vi är idag. Vi var tvungna att vara som en kaxig lillebror. Det är vi inte längre och då kan man ha ett annat förhållningssätt.

Bara veckan innan Per Viberg meddelade sin avgång gjorde sportchefen Adam Kallenberg detsamma.

– Samtidigt tar det väldigt mycket energi. Det spelar ingen roll om vi är fem personer som tar ett beslut. Ofta kanske det är smartast att bara vara tyst så man inte behöver ta någon smäll. Tar man som exempel när vi fick finalen i Svenska cupen. Då fick jag mycket skit för att den hamnade i Kalmar. Det var inte det bästa för mig personligen. För mig personligen hade det bästa varit om den inte hamnade i Kalmar. Men jag var beredd att ta skiten. Jag tyckte inte det hade gått rätt till och det höll förbundet med om. Vi fick komma in med ett skriftligt anbud, där alla, i det här fallet vi och Falun, hade samma förutsättningar. Det vi erbjöd var bättre och vi vann den matchen. De var rätt säkra på att de skulle få den och var sura på mig, det var ju jag som var boven i detta. Där hade jag lika gärna kunnat acceptera det hela men det hade inte varit det bästa för Kalmarsund och fansen här. Det kommer jag aldrig att glömma.

En annan känd anekdot är när Viberg hamnade i en kontrovers under SSL-kvalet.

– Vi var nere på Kreta i Grekland, Alexander (Brinkmann), Sandra (Ohlsson) och jag med mina döttrar. Samtidigt höll jag på och slutförhandlade med Moa Tschöp. När vi var där hade vi kontakt och till slut skickade hon ett ok, att vi kör. Då gick jag och köpte en flaska champagne, Monet. När jag kom till Alexander vid poolen och berättade så trodde han inte att det var sant. Han trodde inte det kunde vara på riktigt men när han väl förstod att det var sant så blev han så klart otroligt glad.

– Nummer ett är att ta till vara på all kraft som finns. Det behöver komma in ny energi i styrelsen och nu är det ett bra läge att kliva in. Det behövs lite nytt blod. Sedan finns det kompetenser i Jesper (Svensson), Moa (Tschöp), Matilda (Sjödin) och Martin (Willsund) som visar större hjärta än vad man kunnat kräva. Ta till vara på dem och låt de vara delaktiga i processen i det här läget. Martins roll tycker jag man ska fokusera fullt ut på sälj, som marknadschef. Det har han inte behövt tidigare eftersom jag gjort en del marknadsfrågor. Men han har säljet i sig.