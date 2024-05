Under Öland Spirar 9-12 maj finns det extra mycket att se och uppleva i världsarvet.

– Följ med på världsarvsvandringar bland alvarets orkidéer, ta del av mathantverket på the Kalm Taste of Öland, upplev den välbevarade malmstugan Lundastugan vid randen till Stora alvaret, kika in på Capellagårdens handelsträdgård, ta en bit mat i Mörbylånga och besök köpingens vackra hembygdsgård. Våren är en fantastisk årstid här i Södra Ölands odlingslandskap, säger Emma Rydnér.