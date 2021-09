Största fibersatsningen på 10 år ger ny digital kraft till Öland

GlobalConnect investerar med kraft i Nordens framtida digitala infrastruktur. Med start under hösten bygger bolaget en ny digital E4:a från Berlin via Bornholm, Öland, Stockholm och vidare till Haparanda för att möta de höga krav som finns från några av världens största bolag. Detta meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

För att möta de krav som storbolagen ställer när det gäller digital infrastruktur samt svenskarnas ökade behov stabil uppkoppling, investerar GlobalConnect nu över 500 miljoner kronor i att bygga en ny digital E4:a. Motorvägen kommer att byggas från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm, Luleå och hela vägen längs E4:an via Luleå och upp till Haparanda. Arbetet är planerat att starta under hösten och beräknas bli klart i etapper med slut hösten 2022.