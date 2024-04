Stor ökning av antalet danska turister i Kalmar län

Danska turister har hittat till Kalmar län. Antalet gästnätter från grannlandet ökade under 2023 med 63 procent. Totalt hade länet mer än 3,2 miljoner gästnätter under fjolåret, vilket är samma höga nivå som under 2022, visar nya siffror från Tillväxtverket.