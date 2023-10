– Man kan säga att vi är både konkurrenter och samarbetspartners på samma gång. Det är ett väldigt skojigt uppdrag där vi kan nischa in oss på olika inriktningar. Själv gillar jag Ölands flora och alvaret och Ann-Charlotte guidar gärna i stenbrott och längs stenkusten, men båda två täcker vi in hela Ölands mångfald. Sedan finns det de som riktar in sig på exempelvis fåglar och arkeologi. Utbildningen vi nu startar bjuder en översiktlig kunskap kring Öland samt expertiskunskaper så vi har många ” tunga” namn som kommer och föreläser, säger Eva.