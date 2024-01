SMHI varnar: Snöoväder på väg till Öland – Mycket hårda vindar

Under onsdagen drar det in ett snöoväder över Öland som innebär risk för begränsad framkomlighet på vägarna.

Det är ett djupt lågtryck som under onsdagen drar in över Danmark och pressar in ett omfattande snöfallsområde över södra Götaland. Enligt SMHI är det osäkert hur långt norrut snöfallet når och hur länge det pågår och därmed även osäkert att bedöma snömängder.