Lokalt kan 10 centimeter nysnö komma under fredagen, detta i kombination med hårda vindar gör att vägläget väntas bli besvärligt. Foto: Natalia Johansson

– Vi har ett snöfall som rör sig in över Öland, vinden tilltar också. Det är en sydostlig vind som tilltar redan under förmiddagen med friska till hårda vindbyar, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Vindstötarna kan tidvis vara runt 10-14 meter per sekund.

– Lokalt kan det komma en snöby, men det sammanhängande snöfallet rör sig in sent förmiddag, västerifrån och breder ut sig österut, så hela Öland berörs av det här. Det blir ymnigt snöfall, främst under eftermiddagen som avtar sen kväll eller natten mot lördag, säger Sofia Söderberg.