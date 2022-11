I torsdags skrev Ölandsbladet om att det väntas snö i helgen och det kan komma ända upp till 10 centimeter. Under fredagen utfärdade SMHI en gul varning för snöfall som gäller hela Öland från midnatt till söndag klockan 12.00.

Det är ett snöfall som rör sig österifrån under natten till lördag och det börjar i söder och sprider sig sedan norrut under helgen. Det väntas vara som kraftigast under lördag eftermiddagen.