För personalen på Önska är det en hektisk tid varje år inför speciella högtider. I butiken arbetar Elianna Potamianos sedan ett och ett halvt år. Hon tycker alltid att det är roligt att slå in paket.

– Redan i somras kom kunder hit och köpte julklappar, så man kan ju säga att vi slagit in julklappar ända sedan dess. Det går att variera stort och det är ju det som gör det extra kul, säger hon.

– Av allt vi säljer totalt varje år i butiken så är det omkring 75 procent som vi slår in till presenter eller julklappar, så det har ju blivit en hel del jag slagit in under årens lopp, säger Anneli.