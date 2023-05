Själens spegel

Inte mycket kan som ögonen våra blickar förmedla de känslor som vi bär på. Ögonen talar om för oss vad den vi möter tänker och känner just då. Den som är sorgsen och ledsen behöver inte säga så många ord, men kanske kan du och jag med några korta, varma ord tala om att vi finns där. Vi får möta det sorgsna med varma ögon för att lindra ledsenheten en aning. Den enkla frågan ”hur är det fatt” kan leda fram till ord som får vara till tröst.

Det första och största mötet mellan dig och mig sker när vi ser på varandra. Visst kan vi mötas utan att titta på varandra, men det riktiga mötet sker inte förrän vi har vågat se varandra i ögonen. Det är också då som vi kan känna in hur vi mår just då. En vänlig blick skapar inte osäkerhet eller rädsla hos mottagaren. Tvärtom kan den vänliga och ljusa blicken göra under hos den osäkra, sorgsna och ensamma medvandraren som kommer på vår väg.