SD in i det politiska finrummet: Wåhlstrand in - Arnesson ut

Sverigedemokraterna tar steget in i det politiska finrummet i Mörbylånga kommun när kommunfullmäktige röstade in Per Wåhlstrand som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen med 11 röster mot Anna Kajsa Arnessons (C) 8.