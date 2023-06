Öland Spirar: Upplev järnvägen och trampa dressin i världsarvet

Föreningen Södra Ölands Järnväg håller öppet i sitt museum under sju lördagar under året, en av dessa är i samband med Öland Spirar den 13 maj. I museet kan man titta på nästan alla stationer och hållplatser på sträckan Borgholm - Ottenby och på de ånglok som fanns under järnvägsepokens tid 1909-1928.