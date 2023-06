Dyestad bygata på mellersta Öland medverkar under Öland Spirar.

Dyestad bygata på mellersta Öland medverkar under Öland Spirar. Foto: Jonas Rahm

Filmregissörerna Annika och Jessica Karlsson besöker Dyestad med sina prisbelönta dokumentärfilmer ”A Legacy of Horses” (guldbagge bästa kortfilm 2021) och ”Loving Lorna” (Best New Nordic Voice, Nordisk Panorama 2017).