Medan du sov: Lugn natt på ön

Det har varit en lugn natt i länet och på Öland trots den snö som gjorde entré under natten. Vid 08-tiden under lördagsmorgonen har inte polis kunnat se att något ska ha hänt under natten ute på Öland. På andra sidan bron däremot omhändertogs en man i 25-årsåldern för fylla och är nu misstänkt för brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.