Magnus Hellström, verksamhetsansvarig vid Ottenby fågelstation, medverkar under invigningen.

Magnus Hellström, verksamhetsansvarig vid Ottenby fågelstation, medverkar under invigningen. Foto: Natalia Johansson

– Grönhögen har under ett års tid varit årets Ölandsby, och det har märkts. Det har funnits en glädje i byn och i grannbyarna över att den allra sydligaste delen av ön har fått stå i strålkastarljuset, och en glöd har märkts hos människorna i att få göra saker som hedrar byn. Under invigningen kommer människor som lever, verkar och bor i bygden att höras och deras bild av Grönhögen som by kommer synas, säger Emma Sandebäck, konferencier.