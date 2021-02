Fördubbling av brittisk virusvariant

– Vi hade en förvånansvärt hög andel i de stickprov som gjordes veckorna 5 och 6, nu visar det sig att det skett en fördubbling. Den brittiska varianten är mer smittsam, vilket vi ser just nu i en ökning av antalet smittade i vårt län och att fler personer behöver sjukhusvård igen, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer, i ett pressmeddelande.

Vuxna som varit lediga under sportlovet och träffat nya kontakter måste iaktta särskild försiktighet under vecka 9. Detta kan till exempel innebära att man arbetar hemifrån om möjligt, håller avstånd, träffar så få personer som möjligt och är extra uppmärksam på symtom under veckan efter sportlovet.