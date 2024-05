Får, bin, natur och kultur på Mittlandsgården

– Som tidigare år bjuder vi in vänner och företag som delar vårt engagemang för en hållbar framtid. I år kan du till exempel se biokol tillverkas, mobila sågen sågar stockar på plats, prata om droppbevattning med Waterboys. Vi har också bjudit hit Metal by Me som gör konst av skrot, Mittlandsfotografen Roland Gottfridsson och fjärilsfantasten Mats Lindeborg som ställer ut sina akvareller. Och blir du hungrig finns Garden Tacos på plats med sin vagn där du kan köpa wraps på lokala råvaror från Öland och kokkaffe över öppen eld, säger Caroline.