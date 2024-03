Årsmöte i kyrkliga arbetskretsen

Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp. Därefter kom den viktiga frågan om ansvarsfrihet för styrelsen vilken beviljades. Förra året bjöd vi in till påskbasar och julbasar. Påskbasaren inleddes med sång och musik med TrioComp och barngruppen. Vi har också haft tombola en sommarvecka på torget, serverat kaffe och äppelkaka utanför kyrkan på skördefesten, samt kaklotteri vid vissa allträffar, med hembakat som vinster. Vi har också stöpt ljus under hösten som såldes på julbasaren och påskbasaren. Kyrkliga arbetskretsen har även hjälpt till med kyrkkaffet en del söndagar. Mötet beslutade att under 2024 fördela till: ACT Svenska kyrkan ”Flickors rättigheter” 10 000 kronor, ACT Svenska kyrkan ”Ukraina” 10 000 kronor, Kalmar stadsmission 5 000 kronor, Kvinnojouren i Kalmar 5.000 kronor, Operation Smile 5 000 kronor, BRIS 3 000 kronor, totalt 38 000 kronor