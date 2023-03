Ledare: Musiker visar att de kan göra skillnad

Starten kan sägas vara New York 1971, då bland andra George Harrison, tidigare i Beatles, anordnade Concert for Bangladesh. New York var också spelplatsen 1979, då bland annat Bruce Springsteen stod på scen i en konsert mot kärnkraft.

Under denna tid släpptes också specialskrivna låtar för att samla in pengar till svältkatastrofens Etiopien, som ”Do they know its christmas”, ”We are the world” och ”Give A Helpin' Hand” med Swedish Metal Aid.