Varje månad dör mer än en kvinna av mäns våld mot kvinnor. 2020 anmäldes fler än 39 000 misshandelsbrott och nästan 10 000 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Nästan hälften av dessa våldtäkter skedde mot barn under 17 år! Det anmäldes ca 10 000 sexuella ofredanden.

Denna typ av våld har under flera, flera år ökat. BRÅ, Brottsförebygganderådet, uppskattar dessutom att ca 80% av våldet mot kvinnor aldrig anmäls. 80% av våldet mot kvinnor sker dessutom av en närstående. Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige har någon gång under sitt liv utsatts för allvarligt våld i form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, 14% av dessa före sin 18-årsdag. Våldet mot kvinnor kostar idag mer än 46 miljarder kronor per år. Bara ett enda fall av en mans våld mot sin kvinna kostar, enligt Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid, samhället mer än 10 miljoner kronor!