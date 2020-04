Insändare: Stötta en bonde i påsk

Den kris till följd av coronasvirusets spridning som Sverige nu uthärdar påverkar vår ekonomi, drabbar företag och begränsar människors vardag. Öland är tyvärr inget undantag.

Vi har många företag som upplever stora inkomstbortfall när efterfrågan inte bara viker utan mer eller mindre upphör. De insatser som Centerpartiet nu genomför tillsammans med regeringen och Liberalerna för att rädda företag och stabilisera vår ekonomi är historiska i omfattning. Vi kan också konstatera att det kommer behövas ytterligare åtgärder. Om denna kris fortsätter så innebär det ytterligare varsel, konkurser och andra konsekvenser för vårt samhälle. Trots våra starka statsfinanser kommer staten inte kunna rädda alla företag och jobb. Vi som medborgare och medmänniskor måste även ta vårt ansvar.

Vi var nog många som såg fram emot påsken. Det hade varit välkommet att under ett par dagar låta sig omslutas av den lilla världen – den innersta kretsen av nära och kära - där vi slipper fundera på den stora världens bekymmer. Men det är en nödvändig uppoffring att inte besöka mormor i påsk, att avboka tågbiljetten hem till familjen och att ställa in middagen med vännerna. Men under denna högtid så kan vi välja att göra mer än det som förväntas av oss, vi kan stötta en god granne – vår lokala bonde.

Genom att handla närproducerad mat i påsk stöttar vi inte bara det lokala näringslivet, vi kan rädda ett jobb och vara säkra på att maten vi äter är hållbar. Våra bönder är viktiga, de utgör ryggraden för vårt landskap och lokala näringsliv. Deras framgång skapar jobb och tillväxt på hela Öland, deras betande djur håller våra landskap öppna och deras hårda arbete gör att vi kan äta sund och klimatsmart mat.

Det finns flera anledningar att tänka på bönderna just nu. I tider av kris kan vårt avlånga land, avlägset från andra länder, stå utan mat. Sveriges självförsörjningsgrad ligger idag på 50 procent. Vi är enbart självförsörjande på morötter, socker och spannmål. Centerpartiet vill på lång sikt öka Sveriges självförsörjningsgrad, men det är helt omöjligt utan våra svenska bönder. Genom att handla svenskproducerad mat hjälper du därmed inte bara din lokala bonde, du skapar också förutsättningar för att Sverige, på lång sikt, ökar sin självförsörjningsgrad.

Närproducerad mat är gott och hållbart. Att stötta en bonde i påsk är en liten insats som kan ha stor betydelse för många av våra bönder och vårt landskap.

Anna-Kajsa Arnesson, gruppledare (C), Mörbylånga kommun

Roger Gustavsson (C), ledamot regional utvecklingsnämnd, Region Kalmar län