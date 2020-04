Insändare: Ställ in kommunfullmäktige på måndag

Då nu samtliga ”förståsigpåare” verkar vara samstämmigt överens om att smittspridningen av coronaviruset i vår region nu är på väg mot sin ”pik” - det vill säga sin höjdpunkt - för att efter mitten på maj planas av och avta, ser jag det som synnerligen olämpligt att nu på måndag - om än med färre deltagare än vanligt - ha ett kommunfullmäktigemöte i Borgholm.

Samtidigt som allt fler små lokala föreningar ställer in sina planerade årsmöten nu på våren på grund av smittrisken.

Det är ju inte heller för inte som man i Finland och i Danmark har förbjudit sammankomster med fler än 10 deltagare och man i Tyskland till och med förbjuder fler än två personer att träffas samtidigt. Dessa länder har också förhållandevis betydligt färre coronaoffer än vad vi har fått och ser ut att klara sig betydligt bättre än vi.

Att i rådande läge samla ett tjugotal otestade personer i ett och samma rum i Stadshuset i Borgholm under ett par timmar, där någon utan att själv veta om det redan kan vara smittad, innebär risk att några nya blir smittade och i sin tur för smittan vidare. Hur många det kan bli i slutänden vet ingen.

Ärendelistan till det planerade kommunfullmäktigemötet på måndag - som finns att läsa på kommunens hemsida - består för övrigt av en mängd ärenden som lika väl kan avgöras vid ett senare tillfälle och således inte hastar.

Eftersom vi nu har samhällsspridning av coronaviruset i samtliga kommuner i vårt län - vilket vi inte hade när fullmäktigemötet i mars ställdes in - så finns det nu all anledning att tills vidare avstå från att ha kommunfullmäktigemöten som detta nu på måndag. Ställ därför in även denna gång!

Kommunala sammankomster kan aldrig vara så viktiga att de ska få riskera ökad smittspridning och kunna leda till att andra människor drabbas och avlider.

Till sist vill jag instämma med Ölandsbladets tack till alla fastlänningar som valde bort Öland under den gångna påskhelgen.

Likaså ett varmt tack till alla de ölänningar i förskingringen - om jag får kalla er så - som var kloka nog att avstå från att komma hit och besöka nära och kära denna påsk! Ni är guld värda och mer än hjärtligt välkomna till Öland igen när coronafaran är över. En förlorad ölandsvår för er, kanske även en förlorad sommar, men ni räddar ölänningars liv och vi får vara er evigt tacksamma!

Per Lublin