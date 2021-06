Insändare: Nu vill vi komma in i våra kyrkor

Vad är det som händer? Nu har vi, på grund av den rådande pandemin, inte kunnat fira en vanlig söndagsgudstjänst i kyrkan under 14 månaders tid.

Nu när myndigheterna, för 2 veckor sedan, sagt att det är OK att vi samlas upp till 50 personer i en kyrka får ändå inte vi, på Norra Öland, komma in i våra kyrkor. VARFÖR? Ingen har sagt eller förklarat något. Det känns lite ovärdigt, i alla fall för oss äldre, att söndag efter söndag, sittande på en ”ginglig” stol, stående på en ojämn gräsyta och utan en väl fungerande högtalaranläggning fira gudstjänst ute. NEJ. Nu vill vi komma in i våra kyrkor, inte bara i Högby kyrka utan alla våra kyrkor.