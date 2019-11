Urstark Nilsson ordnade ny höjdpunkt: ”Bästa loppet i livet”

Foto: Carl-Gustaf Nilsson

Storformen fortsätter för David Nilsson.

I Nederländerna kom en ny höjdpunkt i karriären.

”Jag anser att det är mitt bästa lopp i livet”, skriver Högbystjärnan på sitt Instagramkonto.

David Nilsson har haft en fantastisk höst och nu är det stora siktet inställt på Valencia Marathon den 1 december. På vägen dit fortsätter han att skörda stora framgångar på löpande band.

Nilsson följde upp sitt nordiska terrängguld i Finland med att springa in på en elfteplats och bli bäste europé under söndagens NN Zevenheuvelenloop i Nederländerna. Den fina tiden 43.32 över 15 kilometer ger en snittid på 2.54 per kilometer.

”Jag anser att det är mitt bästa lopp i livet”, skriver David Nilsson på sitt Instagramkonto efter tävlingen.

Högbylöparens tid innebar att han var en minut och 45 sekunder efter vinnaren Stephen Kissa från Uganda.

”Jag är stolt över att ha gått i mål på den bästa icke-afrikanska tiden i tävlingens historia och den bästa svenska tiden på 15 kilometer”.

Även Högbys Julia Samuelsson deltog i helgens stora arrangemang i Nijmegen. Samuelsson sprang ett lopp över sju kilometer och kom tvåa på tiden 25.12.