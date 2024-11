ÖB-sportens lördagsgodis: Nelson, PK och Gärdsgårdskollen

: Nicklas Nelson i Färjestadens GoIF stod emot när förre allsvenske skyttekungen Peter ”PK” Karlsson gick in i en närkamp under ÖS-cupen 2007. På den tiden ställde även Kalmar FF upp med lag i de lokala inomhusturneringarna som inte sällan slutade med öländsk seger. Såväl Böda/Högby som Färjestaden var framgångsrika på fastlandet under flera års tid. Foto: Arkiv