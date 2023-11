Nichlas har tagit kampen i flera år – då drabbades hans mamma: ”Ett genuint hat”

De flesta skulle sannolikt skriva under på att de tycker att cancer är något avskyvärt och många har någon, eller till och med flera i sin närhet som drabbats. 33-årige Nichlas har alltid haft ett väldigt agg mot sjukdomen och under de senaste tio åren har han under november månad valt att bevara hårstrån på överläppen för att ta ställning och försöka påverka.