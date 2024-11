KLART: Här är lottningen till RM:s julcup

Fakta

RM IF:s julcup

Herrcupen 7 december

GRUPP 1: Mörbylånga GoIF, GAIF, IFK Borgholm 1, SSG IF 2.

GRUPP 2: Högsrums FF, Böda/Högby, IFK Borgholm 2, SSG IF 1.

GRUPP 3: Degerhamns IF, Persnäs AIF 2, Färjestadens GoIF 1, RM IF 1.

GRUPP 4: Lerkaka IF, Persnäs AIF 1, Färjestadens GoIF 2, RM IF 2.

Ettan och tvåan i varje grupp går vidare till kvartsfinal.

*****

Damcupen 8 december

GRUPP 1: Emmaboda IS 1, Timmernabbens IF 2, Team Södermöre 2, Färjestadens GoIF.

GRUPP 2: Emmaboda IS 2, Timmernabbens IF 1, RM IF, Lindsdals IF svart.

GRUPP 3: GAIF, Team Södermöre 1, IFK Borgholm, Lindsdals IF vit.

Ettan, tvåan och de två bästa treorna går vidare till kvartsfinal.

*****

Speltid: 1x15 minuter i gruppspel och kvartsfinal. 2x10 minuter i semifinal och final.