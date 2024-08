Hoppfull helg på Böda Sand – så mycket gick till cancerforskningen

Den sjätte upplagan av Böda Sand Jump for Hope var lika fullbokad som föregående år. 200 besökande ponnyer stod uppstallade på området under helgen och förutom sport så samlas det in pengar till Cancerfonden i ett samarbete med Team Equus for hope och ett 80-tal funktionärer från ett 20-tal ridklubbar runt om i landet.