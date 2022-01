På söndag väntas Öland drabbas värst med byvindar på upp till 25 meter per sekund.

Foto: Michael Ståhl

EON höjer beredskapen i Kalmar län då det under lördagen drar in ett kraftigt lågtryck över södra Sverige som kommer att drabba Öland hårdast vid midnatt natten mot söndag och sedan kulminera vid lunchtid på söndag. Enligt SMHI:s prognos väntas byvindar i nordlig riktning som kan nå upp till 25 meter per sekund, vilket klassificeras som storm. Men prognosen bedöms som osäker.