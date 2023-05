Vårkonsert – En blandning av klassiska instrument, jazz och vispop

Titti Sjöblom började som tvååring att sjunga tillsammans med sin mamma Alice Babs. Redan som barn spelade hon in skivor, radio och tv och har sedan dess bara fortsatt. Föreställningen kommer bjuda på ett nostalgiskt potpurri med swing, visor och kära klassiker av bland andra Perne Paddock, Kai Gullmar, Lasse Dahlqvist och Evert Taube.

– Efter alla dessa år lyckas vi äntligen genomföra en konsert under Öland Spirar. I höstas var det första gången vi arrangerade en konsert under Ölands Skördefest, vilket blev så lyckat att vi inte kunde missa detta tillfället också. När man åkt runt hela dagen och njutit av de olika utbuden under Öland Spirar kan det vara extra skönt att sätta sig ner och njuta av lite musik, säger Anna Sandri, ordföranden Öland Chamber Players.