Utgrävningarna vid Sandby borg har under ett par år legat för fäfot men kommer förhoppningsvis att kunna tas upp igen. Under tiden har Sandby borgs vänner med stort intresse följt undersökningarna som arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay och hans studenter vid Linnéuniversitet har genomfört vid Gamla Skogsby under två år. En gård som är samtida med Sandby borg.