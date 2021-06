Vaccinationsbokningar öppnar för 30-39 år

Vaccinationsbokningar för 30-39 år öppnar under tisdag eftermiddag

Under måndagen stängde vaccinationsbokningarna i Kalmar län tillfälligt för att öppnas upp igen under tisdagen. Nu står det klart att samtidigt som de öppnar bokningen igen under sena eftermiddagen kommer Region Kalmar också att öppna bokningen för en ny åldersgrupp. Alla födda 1991 och tidigare erbjuds i eftermiddag möjighet att boka tid för vaccin, något som SVT Nyheter Småland var först att berätta om.