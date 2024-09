Utställningar och filmvisning i Kalvhagen

I Galleri Hönshuset visas en samlingsutställning med måleri av Stig Karlsson och Nadjib Kamgar samt silversmide av Per Lundkvist. Det som kännetecknar Stig Karlsson är hans sätt att ”måla med ljuset”, han har varit med under många år och hans konst är omtyckt. Per Lundkvists silversmide bjuder på ett annorlunda och spännande uttryck där grova mönstrade ringar varvas med skira hängen. Nadjib Kamgar återkommer äntligen till Hönshuset och hans sätt att måla påminner lite om Lars Lerins akvareller. Vernissagen äger rum på torsdagskvällen, den 26 september och Galleri Hönshuset är öppet fredag och lördag till sent på kvällen samt dagtid på söndagen.