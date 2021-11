Det är 12 månaders leveranstid på högspänning från Borgholms Energi. Tidsplanens slutdatum är satt till 1 december 2022, under förutsättning att företaget kan beställa utbyggnad av elnätet i tid.

Under vintern räknar de med 3000–8000 bilar per dag förbi platsen och sommaren 8000–17000: ”Enligt vår egen undersökning under en timme den 27-juli 2021 så var det cirka 15 procent av bilarna som har el eller hybriddrift som passerade Köpingsvik.”