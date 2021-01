Uggletorp station och den sista "stinsan"

Ölands Järnvägar hade många små stationer som under tidiga år gjordes om till hållplatser. En av dessa var Uggletorp station i Föra socken. Denna förändring gjorde att man inte längre behövde ha en stins anställd. Det räckte med en platsvakt! Tjänsterna kunde då tillsättas till en betydligt lägre kostnad, vilket gjorde att det företrädesvis var kvinnor som anställdes. Ibland erbjöds man också en bostad och kanske till och med en bit mark att odla på.

Vid Uggletorp hållplats arbetade Gunborg Nilsson-Ekberg (f. -27) under åren 1954–1957, både som platsvakt och som post- och stationsföreståndare. Hon disponerade också en liten lägenhet med två rum och kök på övervåningen i stationen. Där bodde hon tillsammans med sin dotter Linda och sin make som dagligen pendlade med tåget ner till sitt arbete i en handelsbod i Kalleguta.

Gunborgs tid på stationen var fullt av arbete. Dagen började alltid med att hon gick ut till den på morgonen just anlända söderifrån ankommande rälsbussen och hämtade in postsäckarna. Sedan var det till att ringa "Tåg ut" när föraren var redo att återuppta färden norrut. Det vill säga att på en särskild telefon meddela nästa station att det var ett tåg i annalkande. Signalen var som en Morsesignal, en kombination av långa och korta signaler specifika för det kommande skedet. Uggletorp hade till exempel "fyra korta och en lång", minns Gunborg. Sedan vinkades tåget av med handen, inte med flagga eller semafor. Dessa attiraljer fick bara en stins använda, inte en en stinsa!

Därefter var det dags att öppna postsäckarna och sortera all post till lantbrevbäraren, så att han kunde hämta den och sedan distribuera den vidare ut till byarna och gårdarna. En del av dem hade cykel, andra moped eller lätt motorcykel. Det fanns också ett tiotal postfack i stationshusets väntsal som de närboende disponerade. I postsäckarna fanns det förstås också paket och oftast också "värde" det vill säga pengar, rekommenderade brev, avier, postförskott, etc. som skulle registreras, arkiveras och en del av det också låsas in i kassaskåpet.