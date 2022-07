Till discons paljettbeströdda tid med världsberömd Bluesbil”

Under förra årets premiär av ”Disco Inferno” gjorde pandemirestriktionerna, att det blev sittande disco. Det fungerade mot alla odds. I år fick alla dansa fritt och stämningen steg ju mer regnet avtog. Under låten ”Play that funky music” dansade delar av publiken över hela gården på ett långt, lyckligt ringlande led.