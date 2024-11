Tidsresa: Skolinvigning 1852 i Löt

Dagen började med att alla fick tidstypiska kläder. Vi hissade flaggan tillsammans. De fick gå in till första lektionen och pröva bänkarna. Att skriva sitt namn genom att följa de streckade linjerna, som man hade på den tiden, gick ganska bra. Lärarna fick göra samma övning men med skrivstil, det var lite svårare. De hade aldrig skrivit så. Eleverna ritade med kolkritor. Under tiden de ritade fick de pröva på att mala mjöl och kaffebönor. De gick in för arbetet med liv och lust