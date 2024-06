Theatre Fruticosa fortsätter roa besökare – ”bio MIN bio”

Sommarens föreställning av och med Theatre Fruticosa går under namnet ”bio MIN bio”. Handlingen utspelar sig under 1920-talet. Filmvisningar, i tält och lador, har även kommit till Himmelsberga och flera vill vara med och tjäna på den lukrativa verksamheten. Folk i byn fascineras av det som visas samtidigt som prosten förfasar sig och försöker dra in alla tillstånd för filmförevisning.