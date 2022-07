The Big Pipe Band och The Moose Brothers är redo att inta scenen vid Borgholms stadmuseum 22-23 juli.

The Big Pipe Band och The Moose Brothers är redo att inta scenen vid Borgholms stadmuseum 22-23 juli. Foto: Carin Svensson

Ett av livebanden som uppträder är discogänget ”The Hillstreet Band” förstärkt med musiker från Öland. Tillsammans skapar de musikalisk Ö-historia. The Moose Brothers, Sveriges bästa tributband till filmen The Blues Brothers showar loss från scen, likaså The Big Pipe Band. Att stå stilla och inte dansa loss är nästintill omöjligt.

Välkända klassiker som Everybody needs somebody, Le Freak, Ladies Night, We are family och Soul man är några av alla de som kommer höras. Under kvällen väntar överraskningar och olika spektakel. Mat serveras från Lundgrens Garage och det finns flera utebarer.