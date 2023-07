Stort intresse för sommarfestival i Löttorp

Den som har trott att sommarverksamheten som elca-stiftelsen har kört i många år har avslutats, har nu anledning att tänka om! I varje fall om man ska döma efter de veckor som under tiden 14-29 juli bjuder på en satsning, en satsning med rubriken ”Sommarfestival” och detta på den vanliga platsen för just den sortens sammankomster, som tidigare varit vanligt där under många år.