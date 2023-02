STORMEN OTTO: Här höjs varningen – ”Förstärkt beredskap”

”Problem för all sjöfart”, skriver SMHI.

Gul varning gäller fortsatt på land för Öland. I prognoserna just nu, 13.30 på fredagen, ser södra Öland ut att drabbas betydligt hårdare av stormen Otto. Från klockan 18 på fredagskvällen är vindstyrkorna 20-25 meter per sekund i byarna fram till 6-7-tiden på lördag morgon. Upp mot Mörbylånga på Öland så är vindstyrkorna värre och under något längre tid.