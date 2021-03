Smittspridningen ökar dramatiskt: Närmar sig all time high – ”Allvarligt läge”

Den brittiska coronavarianten dominerar i länet just nu. Den orsakar dramatiska förlopp när det gäller smittspridningen som börjar nå rekordnivåer.

Smittspridningen ökar för varje vecka och förra veckans siffror visar att det rör på sig i samtliga kommuner i länet. Under det senaste dygnet visar att de är på väg mot all time high när det gäller bekräftade fall från deras egna tester. Kalmar län har till stor del legat under risksnittet i pandemin men börjar nu närma sig de nivåerna.