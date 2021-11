SMHI varnar för plötslig ishalka – risk för trafikolyckor

I fredags bedömde SMHI att det under måndagen fanns risk för halka och snö. Nu har myndigheten utfärdat en gul varning för plötslig ishalka på Öland som gäller från 22.00 söndag kväll till 06.00 på måndag morgon. Det beror på att regn rör sig söderut under söndagen och drar bort under dagen för att på eftermiddagen klarar upp. Under natten finns det risk att vägar som inte har hunnit torka fryser på.