SMHI: Hårda vindar och ymnigt snöfall väntar

Enligt SMHI:s prognos väntas det på torsdag bli ymnigt snöfall på Öland och hårda byvindar på upp till 20 meter per sekund. Det ska börja under eftermiddagen och nå sin kulmen under kvällen, totalt väntas 8,5 millimeter komma.